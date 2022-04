Greta Thunberg gir ut klimabok med mange bidrag

Fant flere hundre nye insektarter i Norge

Det registreres stadig nye insekter i Norge. Bildet viser en prikkevingflue som tidligere er registrert av amatører på Varaldsøy. Foto: Aftenposten / NTB (illustrasjonsfoto)

Forskere har oppdaget over 400 insektarter som aldri tidligere er registrert i Norge.

– At vi finner flere hundre nye arter er et tegn på at vi har store kunnskapshull om insekter som vi nå får tettet. Denne satsingen på overvåking og ny teknologi vil etter hvert gi oss mye bedre kunnskap om forekomst, utbredelse og tilstanden til insektene i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har ansvaret for overvåkingsprogrammet. I løpet av to sesonger er det funnet minst 16.000 insektarter på to sesonger.