Nobels fredspris 2021 direkte

Disse nevnes hyppig som favoritter til Nobels fredspris

Committee to Protect Journalists (CPJ) og/eller Reportere Uten Grenser for å understreke viktigheten av en fri og uavhengig presse og betydningen av journalistikk og ytringsfrihet.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Spesielt aktuell nå etter anklagene om rigget valg i 2020, med påfølgende brutal håndtering av demonstrasjonene mot valget.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj som i august 2020 ble forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Tyske myndigheter mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

Den internasjonale koalisjonen Campaign to Stop Killer Robots. Kjemper for et forbud mot våpensystemer som kan beslutte å drepe, uten menneskelig innblanding.

FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Arbeider globalt for å fremskaffe pålitelige og etterprøvbare beviser for brudd på menneskerettighetene. Årets mottaker av Raftoprisen.

Det internasjonale faktasjekk-nettverket IFCN for kampen mot falske nyheter og sikring av pålitelig informasjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO). Het kandidat i flere år og ikke minst etter pandemien, og på topp hos flere spillselskaper i år.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

Verdens yngste kvinnelige statsminister Jacinda Ardern fra New Zealand for måten hun sterkt og empatisk ledet landet sitt etter Christchurch-massakren i 2019 og for sitt lederskap under koronakrisen.

101 år gamle Benjamin Ferencz for Den internasjonale straffedomstolen (ICJ). Ferencz bidro som ung jurist i Nürnberg-prosessene og opprettelsen av ICJ.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem og Palestinsk senter for menneskerettigheter.

Den saudiarabiske aktivisten Loujain al-Hathloul. Ble fengslet i mai 2018 etter å ha kjempet for å oppheve forbudet mot kvinnelige bilister.

Black Lives Matter-bevegelsen, for å sette søkelyset på manglende global bevissthet rundt systemisk rasisme og rasistisk voldsbruk i politiet.

EU, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Leger Uten Grenser og andre organisasjoner for deres rolle i migrantkrisen i middelhavsregionen eller annen innsats for flyktninger.

Den fengslede uiguren Ilham Tohti. Dømt til livstid i kinesisk fengsel, har kjempet for minoriteten han tilhører.

Demokratiforkjemperen Nathan Law. Kjent som en av studentlederne som ledet den såkalte paraplyrevolusjonen i Hongkong i 2014.

Den britiske naturfilmskaperen og legenden David Attenborough

Den sudanske aktivisten Alaa Salah. Har ledet protester for demokrati i hjemlandet.