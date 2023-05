Dro fra godværet for å feire i Bergen

Bergen stupeklubb stilte i hovedprosesjonen. Foto: Jannica Luoto

– Det var synd med tradisjonen på Skansen og for dem som hadde stått opp tidlig, men jeg synes det er kjekt for oss at de har flyttet salutten hit, sier Anett Thuestad.

Hun går i hovedprosesjonen sammen med Bergen stupeklubb. Det gjør også Trygve Pedersen, Anna Maja Thorsen og Hilde Valen Wæhle.

Wæhle sier det ble mer høytidspreget å starte hovedprosesjonen med en salutt like i nærheten.

– Hvordan hadde dagen blitt om de gjenværende saluttene ble avlyst?

– Dette er tradisjon. Det hadde vært det samme som å kutte buekorpsene, mener Trygve Pedersen.