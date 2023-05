Vellykket salutt fra Sverresborg

Etter at kun tre skudd ble avfyrt under festsalutten på Skansen kl. 07 i dag tidlig, ble neste salutt flyttet til Sverresborg.

Det gikk heldigvis mye bedre. 21 skudd ble avfyrt for å markere starten på hovedprosesjonen.

– Nå er jeg fornøyd. Det var vellykket og folk jublet, sier Erik Bøe, kommandant i Forsvaret etter at skuddene er avfyrt.

Bøe oppfordrer bergenserne til å se det positive i det: skuddene fra Sverresborg er mye kraftigere enn dem som vanligvis blir avfyrt fra Skansen.

– Det ble ikke for kraftige smell for dem som sto oppstilt i Hovedprosesjonen?

– Det tror jeg gikk helt fint, jeg sto og så bort på dem. Nå er alt i skjønneste orden, sier Bøe.

Tidligere i dag fortalte Bøe at han startet dagen med å være bekymret over om eggerøren hans var god nok. Bekymringen gikk fort over da forsvaret fikk problemer med Skansen-oppskytingen.

– Nå kommer kanskje bekymringen for eggerøren tilbake?

– Ja, det gjør den nok. Men først skal jeg gå i prosesjonen, sier han i godt humør og gjør seg klar til å gå i tog.

Også Bjørn Johannessen i 17. mai-komiteen var fornøyd etter at det gikk bedre på andre forsøk.

– Det smalt godt i veggene.

Han sier at salutten er en viktig del av feiringen i Bergen.

– Det er starten på det hele, og vi liker jo at det skal være en skikkelig start.