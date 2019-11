Derfor mener Havarikommisjonen at ulykken skjedde

Dette skjedde på broen

Broteamet besto av syv personer natten da ulykken skjedde. Vaktsjefen hadde ansvar for all aktivitet på bro da de nærmet seg Sture-terminalen, forklarer organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem i SHT.

Han forklarer videre at styrbord utkikk på bro så det lysende objektet, men trodde det kunne være en kai siden vedkommende ikke så noen lanterner. Styrbord utkikk oppdaget ikke kollisjonsfaren før det var for sent.

Babord utkikk hadde sveipet over objektet med kikkert, men så ingen lanterner, og antok derfor at det var en kai. Vedkommende konsentrerte seg om de møtende fartøyene.

Rormannen forsto før de andre at det var et fartøy ved STure-terminalen. Han antok at vaktsjefen og hans assistent hadde kontroll på dette, og var bevisst på at hans primæroppgave, som var å bemanne roret.

Da fartøyet kom nærmere trodde rormannen det ville bli en grei passering styrbord mot styrbord. Så oppdaget han at det ikke ville gå, men han rakk ikke å varsle vaktsjefen.

Vaktsjef under opplæring trente på å kontrollere fartøyets posisjon ved hjelp av optiske peilinger.

Han rapportert peilingene til vaktsjefassistent under opplæring.

Vaktsjef assistent under opplæring var konsentrert om å jobbe med kartet, og samarbeidet med vaktsjef under opplæring om optisk posisjonering.

Vedkommende hadde begrenset erfaring, og fulgte ikke med på radaren, ifølge Mellem.

Vaktsjefens assistent fulgte heller ikke med på radaren.

Vaktsjefen, både avtroppende og påtroppende, observerte et belyst objekt ved Sture-terminalen, men de anså det som et stasjonært objekt.

Denne situasjonsforståelsen beholdt vaktsjef frem itl kollisjonen. Han trodde ikke det var nødvendig å følge med dette på radaren, men konsentrerte seg om de møtende fartøyene de visste var der.

Før kollisjonen kastet han et blikk i radaren og så at objektet var kommet noe fra land. Han tolket det som at fregatten var kommet nærmere objektet, og ikke det som var riktig, at objektet var gtt fra kai.

To av brobesetningen hadde redusert kontrastsyn. Det er noe usikkerhet rundt denne undersøkelsen, og hvorvidt det har hatt betydning for ulykken.