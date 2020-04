Skattedirektør Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef

FOTO: Heiko Junge / NTB scanpix

Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef. Det fremkommer av en melding fra Regjeringen fredag.

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende. Nav er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig, sier Holte.

Han tiltrer stillingen i august, og tar over for Sigrun Vågeng som i januar uttalte at hun vil fratre stillingen. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse på én periode.

– Som skattedirektør har Hans Christian Holte solid erfaring fra ledelse av en stor, landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at han er rett person til å lede NAV i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.