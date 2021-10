Ap og Sp presenterer Hurdalsplattformen

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presenterer regjeringsplattformen på Hurdalsjøen Hotell onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Aps stortingsgruppe har godkjent den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag.

Det ble hørt stor applaus fra gruppemøtet da vedtaket ble gjort. Godkjenningen av plattformen var enstemmig.

– Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vi har fått gjennomslag for programmet vårt og hundredagersplanen vår, sier han.

Også Senterpartiets stortingsgruppe holder møte onsdag.