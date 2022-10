Skattesatser i statsbudsjettet: Redusert inntektsskatt for mange

Mange får redusert inntektsskatt i 2023, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Hanna Johre / NTB

Regjeringen vil kutte skattene på inntekter på under 750.000 kroner med nær 4,5 milliarder kroner. For høyere inntekter økes skattene med 3 milliarder.

– De som har rygg til å bære mer, må ta sin del, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han opplyser at forslaget om lettelser for dem som tjener under 750.000 kroner, betyr at en familie med to inntekter på 550.000 vil betale om lag 7.800 kroner mindre i skatt i 2023 enn da regjeringen overtok for ett år siden.

Blant annet økes bunnfradraget av alminnelig inntekt fra om lag 108.000 kroner til 135.000 i 2023.

Regjeringen innfører også en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for ansatte som har over 750.000 kroner i lønn.

Regjeringen mener at økt utbytteskatt motvirker forskjellen i marginalskatt på lønn og utbytte, ettersom økt arbeidsgiveravgift kan være et insentiv til å ta ut penger i utbytte i stedet for lønn.