Erna Solberg om oljepengebruken: – Stramt?

Foto: Alf Simensen (arkiv)

Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til grønn omstilling, opplyser næringsministeren til VG.

– Jeg har besøkt veldig mange bedrifter som vil satse grønt, og som ønsker at staten bidrar. Før sommeren lanserte statsministeren og jeg Grønt industriløft, med 100 tiltak for å få fortgang på omstillingen. Nå følger vi opp med en kraftig grønn dreining i statsbudsjettet, med målrettede ordninger som skal utløse eksportrettede investeringer over hele landet, noe som kutter utslipp, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til avisen.

1,2 milliarder er øremerket fra eksisterende tilskudds- og lånerammer for å få fortgang i det grønne skiftet.

De resterende 300 millioner kronene går til det Vestre betegner som «en grønn nærings- og ekspertomstillingspakke». Halvparten av disse er nye midler som er hentet via kutt, mens den andre halvparten er omprioriterte midler. Vestre sier at det er snakk om generelle kutt for å finne de 150 millioner kronene.