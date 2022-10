Statsbudsjettet 2023

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) opplyser at støtten til Noah kuttes i regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen foreslår å kutte all støtte til dyrevernsorganisasjonen Noah i statsbudsjettet for 2023.

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg prioritert medlemsorganisasjoner. Noah er ikke en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å gjøre dette, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

I det forrige statsbudsjettet var det satt av 730.000 kroner til organisasjonen.

Senterpartiet og Noah har vært uenige i mange saker, blant annet om ulvejakt, pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Borch avviser at dette har noe å si for at organisasjonen mister støtten.

– Overhodet ikke. Dette er beinhard prioritering. Det er veldig mange frivillige organisasjoner som har fått kuttet støtten. Da er det Noah som har måttet ryke, sier hun.

Faglig leder i Noah, Siri Martinsen, sier hun er sjokkert over kuttet.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig.