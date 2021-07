Storflom i Europa

Som følge av de enorme nedbørsmengdene som har skylt nedover Mellom-Europa, blant annet Tyskland, nærmer kapasiteten blant demningene i området sprengt.

Tyske myndigheter frykter for sikkerheten til en rekke demninger, blant annet Steinbachtalsperre som ligger like sør-vest for storbyen Bonn.

Spiegel opplyser at eksperter som har undersøkt demningen, beskrev den som «veldig ustabil», ifølge NRK.

En annen demning tyske myndigheter frykter for er Rurtalsperre. Den ligger nærmere grensen og er mye større.

Die Welt melder at demningen torsdag kveld 23.50 var fylt opp og startet å renne over demningskanten.