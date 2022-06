Finværet direkte

Judit med datteren Bori Dundas Foto: Gloria Andersen

Ved Lille Lungegårdsvannet sitter Judit Dundas og datteren Bori (4) og har piknik på gresset.

De flyttet til Norge fra Ungarn for en måned siden.

– Vi bruker denne fine dagen til å bli kjent med byen, sier Judit.

Hun forteller at datteren har kost seg i Bergen så langt.

Like ved sitter en annen familie.

Bori går forsiktig bort og hilser på 16 måneder gamle Olav Gjermeland.

De to barna leker sammen, mens pappa Trond Ullstein passer på at Olav ikke spiser for mye gress.