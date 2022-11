Siste nytt om mellomvalget i USA

Opptellingen etter mellomvalget i USA pågår for fullt. Da klokken var nærmere 6 i dag morges norsk tid, var det ennå ikke noe klart bilde rundt sammensetningen av Kongressen. Men professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington mener at det ikke ligger an til noen brakseier for Republikanerne, slik både målinger og historien kunne antyde.

– Vanligvis blir presidentens parti knust i mellomvalget. Resultatene så langt tyder på at det ikke blir noen rød bølge, kanskje blir det noen små, røde drypp som redder Republikanerne, sier han til NTB. Rød er Republikanernes farge i USA.