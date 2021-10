Dette er båten de savnede brukte

Politiet bekrefter at den grønne båten tilhørte de savnede. Foto: Alice Bratshaug

Tre personer fra Askøy er savnet i Tokagjelet i Kvam. To menn, en kvinne og en hund har trolig gått utfor fossen etter at de forsøkte å krysse Langvotnevatnet i en robåt søndag kveld.

De tre personene brukte båten for å komme til en hytte de har tilknytning til, da de ble tatt av strømmen. Ifølge politiet har det ført til at båten har drevet ned mot en demning, der det er en bratt foss med et fritt fall på rundt 15 meter.

Mandag fant politiet en båt øverst i Tokagjelet, som de knytter til hendelsen.

– Båten ble funnet i nærheten av fossen. Vi har en teori på at det er denne båten de tre savnede og hunden befant seg i, sier innsatsleder Svein Valland i politiet.

Politiet har også gjort funn av klær som tilhører de savnede. Det er ikke forsvarlig å hente opp båten, opplyser politiet mandag kveld.