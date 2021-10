Skal møtes for å diskutere videre leting

Sivilforsvaret pakker sammen i Kvam Foto: Tuva Åserud

Sivilforsvarssjef Johnny Aslaksen i Hordaland bekrefter tirsdag at hoveddelen av deres innsats i Kvam er avsluttet.

For øyeblikket har Sivilforsvaret lysutstyr til utlån til politiet.

– Vi har to mann som er ute for å ta det inn. Vi avventer for å se om politiet fortsatt har behov for det, sier han.

Sivilforsvaret i Hordaland bisto med 15 tjenestepliktige under leteaksjonen.