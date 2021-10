Foto: Silje Katrine Robinson

Tirsdag er det åpen kirke i Strusshamn frem til klokken 20.

– I slike stunder er det viktig å samles for få en opplevelse av at man ikke står alene med tankene, følelsene og sorgen man kjenner på, sa prost Jan Tommy Fosse før gudstjenesten begynte.

– De som kommer hit i kveld har nok veldig ulike grunner for å komme hit. Det blir nok likevel et sted for å få utløp for alle tankene og følelsene man kjenner på i en stund hvor man kan kjenne på alt fra avmakten av å ikke kunne gjøre noe, til sinnet over at noe sånt kunne skje, til smerten over å miste noen man er glad i.

– Det skjer noe med et samfunn i stunder som denne. Folk blir litt mer ettertenksomme og opptatte av å ta vare på hverandre. Selv på en øy som er så stor som Askøy, er det mange små lokalsamfunn som blir berørt på ulikt vis.