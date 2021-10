NRK: NVE åpner tilsynssak etter ulykken i Tokagjelet

Terskelen som er satt opp i forbindelse med Tokagjelet kraftverk. Foto: Marita Aarekol

Tre personer er savnet etter ulykken i Kvam, der robåten de satt i ble tatt av strømmen. En fjerde person i reisefølget så båten bli ført mot fossen.

I forbindelse med at det bygges et elvekraftverk i elven, er det støpt en betongterskel under vannet. Terskelen ligger på toppen av fossefallet.

Onsdag bekrefter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overfor NRK at de nå åpner tilsyn for å se nærmere på sikkerheten knyttet til overvannsterskelen.

– Vi vil be om dokumentasjon på at selskapet har fulgt kravene om risikoanalyse og sikkerhetstiltak som følge av denne. Dette er en dokumentkontroll slik at de kan legge frem vurderingene som er gjort, sier seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Mari Hegg Gundersen, til statskanalen.

Tirsdag skrev BT av NVE sa det ville være naturlig å følge opp kraftverket etter hendelsen.

Det er foreløpig ukjent hva som skjedde da robåten forsøkte å krysse Langvotnevatnet, og om terskelen har hatt betydning for ulykken.

