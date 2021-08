Kaos på flyplassen i Kabul

USA har firet flagget på ambassaden i Kabul

USA firet søndag flagget på ambassaden i Kabul og har sendt nesten alt personell til flyplassen, der amerikanske styrker overtar sikkerheten og flygekontrollen.

– I øyeblikket fullfører vi en rekke grep for å sikre flyplassen og tilrettelegge for trygg avreise for amerikansk og alliert personell fra Afghanistan via sivile og militære flygninger, heter det i en felles uttalelse fra forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet i USA.