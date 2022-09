Nordnes sjøbad blir likevel vinteråpent

Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge vil samarbeide med EU om å stabilisere gassprisen i Europa. Samtidig gjentar han advarselen mot et pristak.

Støre understreker at det ikke er snakk om å sette et pristak på gass, slik flere EU-land har tatt til orde for den siste tiden.

– Det er snakk om andre typer tiltak som selskapene kan diskutere og som vi kan ha dialog om som politiske myndigheter, sier Støre.

– Er det et mål for Norge å få ned gassprisen?

– Det er ikke noe vi politisk kan bestemme, men en av sakene som har blitt diskutert er at mer av handelen med gass skjer med langsiktige kontrakter. Det er løsninger jeg tror selskapene som selger gass fra Norge er interessert i å diskutere, sier Støre.

Torsdag har han invitert selskapene som selger gass fra norsk sektor til et møte hvor målet er å diskutere løsninger for å stabilisere gassprisen.

– For Norge er det ikke et mål i seg selv at gassprisen er så høy som nå. Det fører til høye elpriser i Sør-Norge og store problemer for våre handelspartnere. Norge har alltid ønsket stabilitet i energimarkedene i Europa, sier Støre.