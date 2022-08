Siste nytt om strømkrisen

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø. Foto: Gorm Kallestad / NTB

SV krever endringer av strømstøtten til forbrukerne. De vil øke støtten til det de mener er nødvendig forbruk, men samtidig gjøre det dyrere å bruke mer.

Partiet vil legge fram forslaget når Stortinget møtes til ekstraordinært møte 19. september for å diskutere de høye strømprisene, melder VG.

Forslaget går ut på at staten skal dekke kostnadene over 50 øre per kilowattime inntil 1.000 kilowattimer per måned. For de neste 2.000 kilowattimene skal staten dekke 80 prosent. Samtidig vil SV senke taket på ordningen, slik at man ikke kan få støtte for mer enn 3.000 kilowattimer per måned. SV vil at ordningen skal gjelde fra september i år og ut neste år, opplyser stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Dagens ordning har et tak på 5.000 kilowattimer og gir støtte på 90 prosent av prisen over 70 øre. Fra januar legger regjeringen opp til å kutte støtten til 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime.