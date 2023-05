Nå økes sjansene for steinuttak i Sandviken: – Dette er helt horribelt

På grunn av økende matpriser er stadig flere nødt til å hente mat hos matsentralen. Foto: Rune Sævig

Torsdag omtalte Bergens Tidende at matlagrene tømmes hos Matsentralen. Joel Ystebø (KrF) vil ta opp saken i bystyret på onsdag.

– Vi vil oppfordre kommunen til å donere egnet overskuddsmat til Matsentralen. Vil også oppfordre fylkeskommunen og næringslivet til å gjøre det samme, sier han.

– Vil dette dekke behovet?

– Det vil ikke alene kunne dekke behovet over tid, men det vil være med på å bøte noe på problemet akkurat nå og skape forståelse om at det er en fortvilet situasjon for mange familier. Rødt er enig med KrF.

– Kommunale kantiner må ha et mål om null matsvinn, og at vi i dette arbeidet skal levere overskuddsmat til Matsentralen. Det vil kunne bidra til at Matsentralen får mer mat å distribuere til dem som trenger det, sier Mailiss Solheim-Åkerblom gruppeleder ved Rødt i Bergen.

Silje Hjelmedal (Frp) ser også med bekymring på det økende behovet fra Matsentralen.

– Det er svært bekymringsverdig at stadig flere er avhengig av matdonasjoner, men også at lagrene går tomme. Derfor har jeg i dag sendt dette spørsmålet til familieminister Kjersti Toppe, sier hun