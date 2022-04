Endringer i barnehageloven: Barnehagedriften skal rendyrkes

Naboene fikk flertall for å sette ned foten for rusboliger i Sanddalsringen

15 planlagte boliger til rusavhengige på Sanddalsringen i Fana har vekket protester i nærmiljøet. Her er utvalg for helse og sosial på befaring. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Flere partier ønsker nå å nedskalere antall rusboliger og flytte dem nærmere Hardangervegen.

Onsdag kveld er det møte i utvalg for helse og sosial. En av sakene som er oppe til behandling er realiseringen av 15 planlagte boliger til rusavhengige på Sanddalsringen i Fana. Prosjektet har skapt protester i nærmiljøet og naboer har sendt et innbyggerforslag om ikke å etablere tiltaket.

– Kjernen her er at dette er den uttalt mest krevende gruppen av rusavhengige, og vi mener det blir for belastende for et nabolag med svært mange barn og unge, sa Knut Vindenes på møtet onsdag.

Han er beboer i området og samarbeider tett med forslagsstillerne, i tillegg er han vararepresentant for Høyre i utvalg for helse og sosial.

På møtet var det stor politisk uenighet om kommunen skal bygge disse 15 leiligheten for menn over 25 år med omfattende rusproblemer og atferdsutfordringer.

Høyre, Folkepartiet, Frp og tre uavhengige representanter valgt å støtte innbyggerforslaget om ikke å etablere tiltaket.

Frps Marte Monstad var tydelig på at hun ikke ønsket at det skulle bygges rusboliger i nærheten av en barnehage.

– Vi ønsker mindre boenheter som har tilkomst fra Hardangervegen, sier hun.

Dette forslaget fikk åtte stemmer (H, Frp, FP og to uavhengige og falt).

Byrådets innstilling om å avvise innbyggerforslaget fikk støtte av byrådspartiene (Ap, KrF, Venstre og MDG) pluss Rødt. SV og Sp hadde alternative forslag som falt.

Det er uvisst om naboenes innbyggerforslag får flertall i bystyret der salen skal endelig avgjøres.