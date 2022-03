Åpner opp for Tajik-comeback

Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker Hadia Tajik for innsatsen hun har lagt ned som nestleder, men har forståelse for beslutningen.

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre i en uttalelse til NTB.