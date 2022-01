NRK: Staten tar regningen for kommune- og fylkesoppløsning

Vaksdal senter er hjertet av Vaksdal sentrum. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle over til Samferdselsdepartementet. I det nye forslaget anbefaler en for første gang å legge E16 utenfor Vaksdal sentrum.

– Vi har gjort nye vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring. Det viser seg at dette er en enklere løsning å bygge. Den vil også gi mye kortere byggetid, sier prosjektleder Gunnar Søderholm.

Den nye veien som foreslås går via Tolåsen. Dette er et gårdsbruk som ligger cirka en halv kilometer ovenfor Vaksdal senter.

Ordfører Hege Eide Vik (Sp) har lenge ivret for en slik løsning. Hun er glad for at Statens vegvesen nå snur.

– Den andre løsningen ville delt bygden i to. Nå får vi mer areal til å utvikle Vaksdal sentrum videre.

Prosjektleder Gunnar Søderholm sier at det med godkjent reguleringsplan tidlig i 2022 vil være mulig med byggestart i 2024.