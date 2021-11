Bybaneplanleggerne avventer nytt byråd

Foto: Tor Høvik

Rødt vil ikke snu i bybanesaken, slår de fast. Klokken 13.30 skal gruppeleder Odd Arild Viste i møte med ordfører Rune Bakervik (Ap) for å diskutere den politiske situasjonen. Deretter skal de tre bystyrepolitikerne i Rødt ha møte med styret i lokallaget.

Spørsmålet er om byrådspartiene vil tilby Rødt gjennomslag i flere saker når kommunebudsjettet skal vedtas på neste bystyremøte, i bytte mot at partiet endrer mening i bybanesaken. De tre politikerne til Rødt er det som trengs for at det blir flertall for en dagløsning over Bryggen. Den muligheten avviser lokallagsleder Marte Teigen.

- Nei, det ser jeg ikke på som særlig sannsynlig, sier hun til BT.

I en pressemelding fra partiet understrekes dette. Her står det at Rødt er glade for at bystyret har vedtatt at Bybanen skal gå i tunnel. De mener også det er synd at byrådet ikke vil ta ansvar for det som flertallet i bystyret ønsker. De understreker også at de ikke har vært en del av flertallet bak Roger Valhammer.

«Rødt var aldri var del av det parlamentariske grunnlaget for dette byrådet, ettersom Krf tvang Rødt ut av byrådsforhandlingene på et tidlig tidspunkt etter valget i 2019. Vi har dermed verken noe forpliktelse eller prestisje i å holde dette byrådet ved makten».

I pressemeldingen, som er signert styret og bystyregruppen, understreker de at de ikke vil stemme for et Høyre-ledet byråd

«Det er nå opp til Arbeiderpartiet å stable sammen et byråd som kan gjennomføre bybane i tunnel».