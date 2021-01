Politikken direkte

Bystyret skal avgjøre organisering av kommuneoverlegene

Helsebyråd Beate Husa (KrF). Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Alle ansatte på kommuneoverlegens kontor i Bergen har sagt opp, og flere har pekt på plassering lavt i kommuneorganisasjonen som årsak.

En arbeidsgruppe har jobbet med omorganisering av kommuneoverlegene, og helsebyråd Beate Husa har uttalt at hun håpet å ha den nye organiseringen i drift fra nyåret av.

Nå blir dette utsatt, fordi det skal behandles i bystyret i første møte i 2021, opplyser byråden i en e-post via sin rådgiver.

Husa sier byrådsavdelingen vil foreslå at kommuneoverlegene blir overført til byrådsavdelingen.

Det vil i så fall bety et betydelig løft organiseringsmessig fra i dag, da kontoret ligger under Helsevernenheten, som ligger under Etat for helsetjenester, som ligger under byrådsavdelingen.

– Det er både fordeler og ulemper ved plassering, enten det blir på byrådsavdelingen eller i etaten, uttaler Husa.

Den nye organiseringen vil tre i kraft så fort bystyret har behandlet saken, ifølge henne.

Byrådssaken er foreløpig ikke klar, og ifølge Husa er det ikke avgjort om de vil foreslå at kommuneoverlegene vil bli satt under ledelse av medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.