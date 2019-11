Politikken direkte

Fem millionar til Stad skipstunnel

FOTO: Illustrasjon: Bente Ljones (arkiv)

Regjeringspartia har blitt samde om å løyve fem millionar kroner på Statsbudsjettet 2020 til vidare planlegging av Stad Skipstunnel.

Styringsgruppa for skipstunnelen ynskte sju millionar kroner i planleggingsmidlar, men i regjeringas forslag til statsbudsjett var det opphavleg ikkje satt av noko til skipstunnelen.





- Vi er glade og letta over at Høgre, Frp, Krf og Venstre på Stortinget no sikrar at framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel kan halde fram, slik at det er mogleg med byggestart for Stad Skipstunnel i



2021, seier fem lokalpolitikere i ei pressemelding.

Pressemeldinga er underskriven Alfred Bjørlo (Venstre, ordførar i Stad



kommune), Stein Robert Osdal (Krf, ordførar i Selje kommune), Geir Årvik (Høgre, Leiar i Samfunns- og næringsutvalet i Stad kommune) og Per Tore Borgund (leiar i Stad Frp).

Stad skipstunnel har ei kostnadsramme på 2,7 milliardar kroner, og målet er byggjestart i 2021.