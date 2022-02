Store demonstrasjoner mot Ukraina-krigen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Foto: Javad Parsa / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK at han vil revurdere om Norge skal sende militært utstyr til Ukraina.

Det er ikke snakk om skarpe våpen, men annet militært utstyr som Ukraina kan ha bruk for, sier Støre.

Stortinget vedtok i 1959 at norskproduserte våpen og ammunisjon ikke skal selges til områder der det er krig eller fare for krig. Tyskland har hatt en tilsvarende praksis, men åpnet i dag opp for at tredjeland kan eksportere tyskproduserte våpen til ukrainerne.