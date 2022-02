Sivile fly blir omdirigert rundt Ukraina

Tysklands statsminister Olaf Scholz etter at han spilte inn TV-talen om krigen i Ukraina. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier at Nato er fast bestemt på å hindre en utvidelse av krisen som Russland har startet i Ukraina.

I en TV-sendt tale sa Scholz at Russlands president Vladimir Putin ikke bør undervurdere Natos besluttsomhet når det gjelder å forsvare alle sine medlemmer.

I tillegg til Norge har Nato fire medlemsland som grenser til Russland: Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Scholz sa også at Russlands angrep på Ukraina innebærer at det nå pågår en krig som Europa ikke har opplevd på over 75 år.

– Putins forsøk på å skru klokka tilbake er forgjeves, fordi det ikke er mulig å gå tilbake til den kalde krigens dager, da supermakter delte verden mellom seg i innflytelsessfærer, sa Scholz og tilføyde:

– Putin kommer ikke til å vinne.