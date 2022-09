Orban: Ungarn skal ha folkeavstemning om Russland-sanksjoner

Finske grensevakter gjennomsøker russiske kjøretøy på grensen mellom Finland og Russland. Bildet er tatt i Virolahti i Finland søndag 25. september. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva via AP / NTB

Mandag møtes EU for å lage en felles plan for håndteringen av russiske militærnektere, samtidig som stadig flere menn flykter som følge av mobiliseringen.

Bakteppet er at den russiske presidenten onsdag ga ordre om at 300.000 personer i reservestyrkene skal mobiliseres til krigen i Ukraina.

Mandag skal de 27 medlemslandenes EU-ambassadører orienteres av eksperter om situasjonen. Alle landenes perspektiver og bekymringer tas i betraktning.

Så langt har EU-landene vært langt unna en felles linje i synet på russerne som ikke vil delta i krigen.

Polen har blant annet sagt at de kun vil gi russiske statsborgere beskyttelse dersom de kan bevise at de utsettes for tortur eller forfølgelse av politiske årsaker i Russland.

Tyske myndigheter har sagt at de mener det er et godt tegn at russiske menn vil unngå militærtjeneste i Ukraina, og at de vil finne en fornuftig løsning sammen med de andre EU-medlemslandene.