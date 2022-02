Siste nytt om Ukraina

Seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI. Foto: Heiko Junge / NTB

Vladimir Putin er nå ute etter hele Ukraina, ikke bare kontroll over de to utbryterrepublikkene i øst, mener Nupi-forsker Julie Wilhelmsen.

Hun viser til at bakteppet for konflikten har vært Russlands ønske om kontroll over de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina og en buffersone mot Nato.

– Men det vi er inne i nå og som Putin helt klart signaliserte i sin tale i natt, er noe enda mer omfattende, sier Wilhelmsen til NTB.

Hun viser til at Putin brukte ordet junta i omtalen av den ukrainske ledelsen, og at han sa at det må skje en demilitarisering av Ukraina og at landet må «avnazifiseres».

– Det er en type retorikk som signaliserer at Kreml nå er villig til å bruke militær makt for å gjennomføre et regimeskifte i Ukraina og få på plass et styre som er prorussisk, sier Wilhelmsen.

– For meg som analytiker av Putins kriger siden krigen i Tsjetsjenia i 1999 er vi nå over i en fase der Kreml har bestemt seg og er villig til å ta alle midler i bruk for å oppnå det de vil, sier hun.

Det betyr at det er sannsynlig at Russland er villig til å bruke militær makt for å få kontroll over hele Ukraina, også hovedstaden Kyiv.

Wilhelmsen sier det likevel fortsatt er uklart om Russland er villig til å gå inn med bakkestyrker i en full okkupasjon, eller om det er i luften denne kontrollen skal vinnes.