BT følger Brann til Ullevaal: Bare timer igjen til avspark

Rikke Nygard, Tuva Hansen, Svava Gudmundsdottir og Marthine Østenstad håndterte presset og vant serien. Nå må de igjen håndtere favorittstempelet. Foto: Bildbyrån

BT-kommentator Anders Pamer mener det kun er favorittstempelet som kan ødelegge for Branns kvinnelag under cupfinalen lørdag:

– Stabæk er i elendig form. De scoret to mål på de seks kampene i sluttspillet. De tapte samtlige. Dette er beviselig et svakere lag enn Brann. Derfor er det kun ren logikk som leder meg frem til følgende resonnement: Kun en uvanlig svak prestasjon fra Branns side kan føre til at kongepokalen ryker. Kun Brann kan slå Brann.

Stabæk er et lag som spiller i en formasjon som «speiler» Branns formasjon. De innbyrdes kampene mellom de to lagene har gått utmerket for Branns del.

– Brann har vunnet tre og én kamp har endt uavgjort. Brann er skyhøye favoritter, og det bekymrer meg litt.

– Hvorfor?

– Det er ikke alltid enkelt å være favoritter. Brann er riktignok vant til det, og håndterte det glimrende i sluttspillet. Men spøkelset fra i fjor er ikke nødvendigvis avlivet. Også da var Brann favoritter på Ullevaal, men det stokket seg for dem. De leverte nettopp det jeg peker på: En uvanlig svak prestasjon. I ettertid er det vanskelig å konkludere med annet enn at de ikke håndterte det å være favoritter.

Brann tapte cupfinalen mot Vålerenga i fjor, etter blant annet en straffebom.

– Olli Harder må skape den riktige mentale balansen i oppladningen. Han må bevisstgjøre kvinnene på at de er soleklart best, men at det krever en normal prestasjon for å vinne, ingenting ekstraordinært. Likevel skal det kanskje ikke mer til enn at Stabæk, kanskje ufortjent, tar ledelsen før Brann-laget kjenner vibbene fra forrige smell på Ullevaal, frykter Pamer.