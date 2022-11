BT følger Brann til Ullevaal

Det var lett å legge merke til Bataljonen på Stemmemyren under siste seriekamp i grunnspillet. Foto: Petronelle Halvorsen

– Vi har prøvd å mobilsere så mye vi klarer via sosiale medier, for å få folk til å komme på kampen og lage mest mulig hype og kok, sier leder Erlend Vågane i Bataljonen.

Både i Bergen og på Østlandet gjør Brannfansen seg nå klare til lørdagens kamp, og Vågane håper det kan bli mer liv på tribunen under en NM-finale for kvinner enn det noen gang har vært tidligere.

– Vi skal lage så mye lyd og røre som vi bare klarer. Dette skal bli et nytt løft for supporterkulturen rundt kvinnefotballen, sier han.

Helt siden Sandviken ble til Brann har Brann-supporterne støttet laget. Allerede under treningskampene i vinter var fansen på plass.

Vågane sier at etableringen av en varig supporterkultur rundt damelaget har vært en prioritet for dem dette året, og at de er forberedt på at det ikke alltid vil være like lett som det har vært i den første sesongen.

– Vi er veldig stolt av både laget og klubben, og det vi selv har klart å skape rundt kvinnelaget.