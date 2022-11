Her mottar Kjetil Lone pokalen sammen med spillerne. Foto: Jannica Luoto

Da treneren og Brann-spillerne skulle motta kongepokalen og gullmedaljene på Ullevaal Stadion lørdag, skjedde noe uvanlig på banen. Hovedtrener Olli Harder valgte å la assistenttrener Kjetil Lone motta pokalen sammen med spillerne istedenfor ham selv.

Årsaken var at Harder ønsket å anerkjenne arbeidet assistenttreneren har lagt ned i forkant av dette NM-gullet.

– Jeg visste hvor mye dette ville bety for Kjetil, derfor spurte jeg om han ønsket å gjøre dette etter kampen.

– Han har lagt ned utrolig mye arbeid og tid i dette laget, og fortjente å være der oppe. Det gjorde også veldig mange andre i klubben, sier Harder, som er glad for at han kunne skape et spesielt minne for Lone under årets cupfinale.

Lone sier at han ble rørt av gesten fra hovedtreneren og sportssjefen i klubben.

– Det var stort av Olli å la meg få gå opp. Jeg ble rørt, sier Lone, som også var med i fjor da Sandviken måtte nøye seg med sølvet.

Han tror samholdet i gruppen har stor betydning for suksessen de har.

– Det sterkeste er kanskje fellesskapet vi har klart å skape, og det at vi klarer å ivareta alle i en så sterk prestasjonsgruppe. Det er ganske unikt med denne gruppen.