Statsbudsjettet direkte

for karbonfangst- og lagring. På neste års statsbudsjett setter regjeringen av to milliarder kroner til satsingen som også omfatter mottaksanlegg på Kollsnes i Øygarden.

, som at

Den Nationale Scene får ti millioner til en bedre løsning for verksteder, lager og prøvesaler.

DNS får også åtte millioner fra en ny kompensasjonsordning for kulturinstitusjoner med mer enn 60 prosent statlig finansiering. Kode, Harmonien og Det Vestnorske Teateret får også millionbeløp fra ordningen.

i kompensasjon for tapte kampdaginntekter.

Kystovervåkingen skal styrkes med 32 millioner kroner, blant annet for å skaffe mer kunnskap om hav og sjø. Det kommer også penger til et varslingssystem for giftige alger og maneter som truer oppdrettsanlegg.