USA-valget direkte

Foto: NTB

Like etter at avtroppende president Donald Trump ba sine tilhengere om å marsjere til Capitol Hill, organiserte tilhengerne seg via sosiale medier. På sosiale medier som er brukt av ytre høyre-sympatisører, som Gab og Parler, delte de anbefalinger om hvilke gater som burde velges mot Kongressen, for å unngå politiet, skriver The New York Times.

Nærmere 14.30 amerikansk tid, like etter at Donald Trump tvitret at Mike Pence ikke hadde mot til å «gjøre det som burde bli gjort», ble opprørerne på innsiden av Kongressen oppfordret til å jakte på visepresident Pence. I videoer som er lastet opp på det sosiale mediet Gab, kan man høre opprørere rope «hvor er Pence?», ifølge avisen.