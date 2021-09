Siste nytt om Tengs-saken

Forsvarer Arvid Sjødin. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Advokat Arvid Sjødin sier fetteren til Birgitte Tengs har en god sak for å få erstatningsdommen for drapet gjenopptatt uavhengig av hva familien hennes mener.

Tengs-familien åpnet søndag for å droppe erstatningskravet mot fetteren, som ble frikjent i straffesaken for drapet på Tengs i 1995, men dømt til å betale erstatning. Familien stiller vilkår om at 50-åringen som nå er siktet for drapet tilstår eller blir dømt.

– Det er veldig uheldig at de i dag stiller de vilkårene for å droppe erstatningssøksmålet. Det synes vi er veldig oppsiktsvekkende, sier Sjødin, som representerer fetteren, til NTB.

Det er ikke sendt en formell begjæring om gjenopptakelse av erstatningsdommen ennå, men Sjødin sier de vil gjøre det.

– Uttalelsen har ingen betydning der. Det som har betydning i en slik sak er spørsmålet om det er noe nytt i saken og om det er behov for å endre dommen. Dette går på internasjonale konvensjoner, som gir oss medhold. Han har helt åpenbart en god sak, sier Sjødin.

Advokaten sier han har vært i kontakt med familien til fetteren gjennom helga, og at de forteller at nyheten som kom på fredag var et stort sjokk.