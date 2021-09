Mann siktet for drap på Birgitte Tengs og mistenkt for drap på Tina Jørgensen

Bistandsadvokat Kjerste Jæger. Foto: NTB

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000.

Fredag ble det kjent at en mann er mistenkt i saken, og at samme mann også er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– De var overrasket. Det var ikke kommet noen signaler om at dette var nært forestående, sier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien til Tina Jørgensen.

– Det er veldig positivt at det nå har skjedd et gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken, at en person er siktet og fremstilles for varetektsfengsling. Og at politiet også finner grunnlag for å mistenke ham i Tina Jørgensen-saken, sier hun.

– Vi må avvente og se hva som skjer, om grunnlaget er sterkt nok til å sikte ham. Familien håper jo på en oppklaring, som de har gjort i 20 år. En må rett og slett smøre seg med enda mer tålmodighet og se hva videre etterforskning vil gi av svar, sier hun.

Bistandsadvokaten sier at tanken om at det kan være sammenheng mellom Tengs og Jørgensen-saken absolutt har streifet familien.