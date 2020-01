Næringsliv direkte

Bygger ny helsepark på Stord

Veidekke har skrevet kontrakt med Borggata Futurum AS om å oppføre et næringsbygg som skal samle en rekke helsetjenester i Leirvik sentrum på Stord. Den nye helseparken blir på nær 6000 kvadratmeter over seks etasjer, i tillegg til parkeringsanlegg for biler og sykler i to etasjer under bakken.

Byggearbeidene settes i gang i starten av mars og helseparken skal stå klar til åpning i løpet av våren 2021, varsler Veidekke i en pressemelding.