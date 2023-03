Næringsliv

Madam Bergen-fabrikken i Godvik legges ned

Madam Bergen-fabrikken i Godvik legges ned. Dette ble vedtatt på et styremøte i dag. Det bekrefter styreleder Sigvald Rist.

– Lønnsomheten og økonomien går ikke opp. Når strømprisen gikk fra 600.000 i 2020 til 2,6 millioner i 2022 ser vi ikke hvordan vi kan fortsette produksjonen, sier Rist.

På fabrikken til Madam Bergen jobber for tiden 13 ansatte. De vil få tilbud om å jobbe i andre produksjonslokaler i Norge.

– Vi har holdt de ansatte godt orientert, og de er kjent med utviklingen. De tar det hele med fatning. Men det er et godt arbeidsmiljø som brytes opp. Det er trist at denne epoken er over.

Høye kostnader, særlig på strøm, var blant årsakene til at de nå vurderte å stenge, opplyste daglig leder Øystein Rist i Lofotprodukt i januar.

– Det er leit at vi ikke fikk det til. Selv om vi legger ned fabrikken i Bergen, vil produktene fortsette å leve videre i Leknes, sier Øystein Rist.

Produksjonen skal etter planen flyttes til Leknes i Nordland.

Madam Bergen ble startet i 1991. I 2009 ble Madam Bergen kjøpt av den nordnorske sjømatbedriften Lofotprodukt.