Vi følger statsbudsjettet 2020

Mandag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Vi følger fremleggelsen og gir deg nyhetene for Vestlandet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) møter pressen ved huset sitt mandag morgen før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 i Stortinget. Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Budsjettet vil bli tilgjengelig fra klokken 10.

Mange av «godbitene» for Vestlandet ble lekket allerede før valget. Her kan du se en oversikt over lekkasjene som er kommet i forkant.

