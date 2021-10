Fem døde etter voldshendelse på Kongsberg

Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg orienterer om hendelsen på Kongsberg. Foto: Skjermdump.

– Vi har fått melding om at en mann har drept flere mennesker og at flere er skadet på Kongsberg. Det er viktig å understreke at det er mye vi ikke vet ennå, og det er for tidlig å si noe om motivet for handlingene, sier statsminister Erna Solberg.

Hun beskriver det som en svært dramatisk situasjon som ryster Kongsberg-samfunnet.

– Jeg forstår at mange er redde, derfor er det viktig å understreke at politiet har kontroll over situasjonen. Våre tanker går først og fremst til dem som er rammet av dette, og de nærmeste, sier Solberg.