Siste nytt fra klimatoppmøtet i Glasgow

G20-toppmøtet med klima på agendaen

Verdens 20 ledende industriland innleder G20-toppmøtet i Roma senere lørdag, med koronaviruset og det forestående klimatoppmøtet som største samtaleemner.

FNs klimatoppmøte COP26 begynner nemlig i Glasgow mandag, rett etter at G20-toppmøtet er avsluttet, og FNs generalsekretær António Guterres har uttalt at han frykter at kampen mot klimaendringer kan være tapt om ikke G20-landene trår mer til.

Det har vært demonstrasjoner fra klimaaktivister foran toppmøtet. Politiet måtte rydde unna en sperring på en vei som leder fram til arenaen for toppmøtet. Det ventes ytterligere to større demonstrasjoner i ettermiddag, der tusenvis av mennesker ventes å delta.