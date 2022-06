– Det norske samfunnet skal bygge på frihet og kjærlighet.

Begge våpnene som ble brukt av gjerningsmannen, var uregistrert.

Politiet har tatt beslag i to våpen som gjerningsmannen var i besittelse av. Det dreier seg om et håndvåpen og et automatvåpen. Ifølge politiet er begge våpnene av eldre type.

– Disse våpnene er ikke registrert. Vi har ikke noe informasjon om hvem som har hatt hånd om dem tidligere. Det er selvfølgelig noe vi forsøker å avdekke, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Han oppfordrer folk som var i nærheten, til å gi beskjed dersom de har tips i saken. Det er allerede sikret en god del videomateriale fra området.

Skytingen startet i 01.15-tiden da gjerningsmannen kom til utestedet Per på hjørnet i nærheten av Oslo tinghus. Der forteller vitner at han tok opp et våpen fra en bag og begynte å skyte.