Siste nytt om skytingen i Oslo

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Jonas Gahr Støre besøker åstedet for skytingen ved London pub som skjedde natt til lørdag. Foto: Javad Parsa / NTB

– Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil, understreket kronprins Haakon da han la ned blomster ved åstedet lørdag ettermiddag.

Sammen med kronprinsesse Mette-Marit, statsministeren og en rekke andre tok han turen til området hvor drapene og volden ble begått noen timer tidligere.

Paret klemte og hilste på folk de møtte på veien.

– Tankene våre går jo først og fremst selvfølgelig til dem som er direkte rammet. Vi får prøve disse dagene å ta ekstra godt vare på hverandre, sa kronprinsen.

Han understreket at Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil, men at dette ikke må tas som en selvfølge.

– Det er viktig at vi står opp for disse rettighetene. Vi kan ikke ta det for gitt, det er noe vi må kjempe for, og det er det vi gjør nå, sa han.