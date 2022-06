Siste nytt fra skytingen i Oslo

PST-sjef Roger Berg under pressekonferansen lørdag ettermiddag. Foto: Javad Parsa / NTB

Gjerningspersonen er kjent for PST fra tidligere.

– Han har en lang historikk med vold og trusler. PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen siden 2015, sier konstituert PST-sjef Roger Berg.

– Bakgrunnen er at PST har vært bekymret for at han har blitt radikalisert de siste årene og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

PST gjennomførte i mai i år samtaler med gjerningsmannen.

– Det var i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam, sier Berg.

Berg sier PST ikke vurderte at mannen hadde voldsintensjoner, men at de kjente til at han hadde utfordringer med sin psykiske helse.

– Vi vurderer dette som en ekstrem islamistisk terrorhandling.