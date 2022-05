Amalie (28) fra Bergen havnet på Forbes-liste

Foto: Privat

Amalie Angelskår (28) fra Bergen har havnet på Forbes liste over 30 utvalgte personer under 30 år innenfor medier og markedsføring.

28-åringen flyttet til Sverige for å jobbe for Hennes & Mauritz, men endte til slutt opp med å bli markedssjef for frisørkjeden Cutters.

Etter hvert ble hun også daglig leder for driften i Sverige.

– Jeg har ikke forstått det helt selv ennå at jeg har havnet på den listen. Det er superstort og jeg er stolt, sier Angelskår til BT.

– Det er masse kjempeflinke folk på listen. Jeg trodde aldri at jeg skulle havne der selv, legger hun til.

Angelskår har bodd i Stockholm de siste fem årene, og er nå markedsdirektør for appen Mindler.

Mindler er Sveriges største digitale psykologklinikk. Appen er også tilgjengelig i Nederland, Frankrike og England.

– For to år siden var jeg helt utbrent. I den forbindelse tok jeg en psykologtime via denne appen. Jeg tenke at dette tilbudet burde flere få vite om, sier hun.

Hun sendte derfor en melding til lederen av firmaet og spurte om de trengte flere personer på markedsføringsteamet.

– To uker senere hadde jeg fått jobb hos dem, og jeg er superfornøyd med det. Jeg trives utrolig godt, sier Angelskår.