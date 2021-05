Ti fiskere tapte søksmål om ugyldig oppsigelse

Fiskebåten «Vestviking» har vært lenket til kai i over ett år og gått glipp av fiskeri for titalls millioner på grunn av en familiekonflikt. Foto: Adrian Søgnen

Ti fiskere fikk ikke medhold i søksmålet mot Austevoll-rederiet Johrema DA for ugyldig oppsigelse.

Det kommer frem i kjennelsen fra Bergen tingrett som ble klar mandag morgen.

Fiskerne ble oppsagt som følge av en langvarig familiekonflikt i Njåstad-familien, der partene er uenige om familierederiet skal drives videre eller om fiskebåten skal tvangsselges.

Saken ble behandlet i en voldgiftsrett i mars i fjor, som ga medhold i at rederiet skulle oppløses. Som følge av dette ble fiskebåten lagt til kai i Austevoll og mannskapet oppsagt.

Mannskapet gikk til sak for det de mente var ugyldige oppsigelser. De krevde å få stå i sine stillinger, at oppsigelsene kjennes ugyldige og krevde erstatning på ti millioner kroner, for tapte inntekter.

Advokat Per Christian Eriksen representerer delen av familien som ønsker å selge fiskebåten.

– De er tilfreds med resultatet, og er enige med det retten skriver at det gyldige oppsigelser.

Eriksen sier den sterke uenigheten i familiekonflikten var tema i retten.

– Det ble sagt i retten at det er veldig synd at mannskapet ble utsatt for dette, og at det kunne ha vært taklet på en måte som hadde gjort belastningen mindre. Men den sterke uenigheten har gjort det umulig, sier han.

Advokat Kjell Heggvoll som representerer fiskerne som gikk til søksmål sier til BT at det er for tidlig å kommentere dommen.

Les mer om saken her.