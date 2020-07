Krim direkte

I dag får vgs-elevene beskjed

I løpet av onsdagen får alle som søker videregående skole i Vestland fylke beskjed om hvilken skole de kommer inn på.

– Vi sender ut SMS til elevene fortløpende med ti minutters mellomrom utover dagen, sier seksjonsleder Øivind Høines ved inntakskontoret i Vestland.

Han bekrefter at de gjør dette for at systemet ikke skal bryte sammen når alle skal inn på vigo.no for å sjekke sin skoleplass. Tidligere år har det vært en del problemer med dette når inntaket er klart.

Alle må svare på om de vil ha skoleplassen innen 22. juli. Deretter starter andre og tredje inntaksrunde.

– I år ser vi at flere søker seg til yrkesfag. Det skyldes nok at rådgivere og andre har hatt mer fokus på hva man kan bruke yrkesfag til.

Høines legger til at de aller fleste får innfridd førsteønsket sitt. Statistikk over de mest populære skolene blir først klart senere.