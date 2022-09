Mann varetektsfengslet for voldtekt. Har familierelasjon til fornærmede.

Foto: Alice Bratshaug

Teaterstykket «Aldri redd for mørkets makt», som skulle ha premiere på Ricks 4. oktober, er utsatt.

Stykket, som har Helge Jordal i hovedrollen, handler om et avhør hos Gestapo i Bergen mellom en norsk motstandsmann og en tysk avhørsleder.

Det har vært planlagt i to år, men rett før premieren må de altså utsette.

– Vi er blitt nødt til å utsette forestillingen fordi arbeidssituasjonen under prøvene ble for krevende og la et urimelig høyt press på alle medvirkende. Det er lett å se i dag at vi burde beregnet lengre prøvetid, skriver produsent Godthard Larsen i en pressemelding.